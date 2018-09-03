ДТП с пятью погибшими в Самарской области попало на видео

ДТП с грузовиком в Самарской области, в котором погибли пять человек, попало на видео. Видеозапись страшной аварии, снятую на камеру видеорегистратора одного из автомобилей, опубликовали в Сети.

ДТП произошло утром 1 сентября в Исаклинском районе на трассе М-5 «Урал». Автомобиль Toyota Lite выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo. По предварительным данным, водитель легковушки мог потерять контроль над своим транспортным средством. При столкновении Toyota откинуло на капот следовавшего за ним внедорожника Mitsubishi, сообщает телеканал «Звезда».

В результате аварии погибли пять пассажиров Toyota. Устанавливаются личности погибших. Водители Toyota Lite и Volvo госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По данным НИА «Самара», по факту гибели людей в массовом ДТП возбуждено уголовное дело. Отмечается, что среди погибших были трое детей 2004 и 2011 годов рождения.