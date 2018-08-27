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Грузовик протаранил маршрутку с пассажирами под Челябинском

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Фото: Global Look Press/Carsten Rehder
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В Чебаркульском районе Челябинской области грузовой автомобиль совершил наезд на маршрутное такси, в котором находились пассажиры. Об этом в понедельник, 27 августа, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 20:20 мск на 15-м км дороги между поселками Бишкиль и Варламова. МАЗ по неустановленным причинам врезался в маршрутку, стоявшую на обочине.

По предварительным данным, девять человек получили травмы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были доставлены в больницу Чебаркуля.

27 августа на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием автобуса и маршрутного такси. В результате аварии легкие травмы получили семь человек. От госпитализации пострадавшие отказались.

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