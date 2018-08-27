В Ставропольском крае 11 человек пострадали в ДТП

Авария с участием двух автомобилей «ГАЗель» и LADA Granta произошла в Грачевском районе Ставропольского края.

В результате дорожного происшествия пострадали 11 человек.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, об этом 27 августа пишет сайт телеканала РЕН ТВ.

Ранее крупная авария на дороге с участием подростков произошла в Хабаровске. Автомобиль Toyota врезался в дерево во время попытки уйти от полиции. От удара о дерево пострадал 13-летний подросток — у него ушиб грудной клетки и травма шеи. 14-летний водитель иномарки задержан. Еще двоим удалось скрыться.