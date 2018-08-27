В Татарстане произошло смертельное ДТП с участием трех грузовиков

Крупная автомобильная авария с участием трех грузовых автомобилей произошла в Татарстане. Об этом «РИА Новости» рассказали в понедельник, 27 августа, в республиканском МВД.

ДТП произошло на 819-м км трассы Москва–Уфа в Высокогорском районе республики. После столкновения грузовики загорелись. В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, в аварии погиб один человек.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

25 августа в Рязанской области произошла авария с участием BMW X5 и грузовика «МАЗ». Иномарка выскочила на встречную полосу, что и привело к столкновению.

Жертвами аварии стали четыре человека, в том числе водитель BMW, его 26-летняя супруга и двое детей в возрасте девяти месяцев и 11 лет.