Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге

ДТП с участием автобуса и маршрутки произошло на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге днем в понедельник, 27 августа. В аварии пострадали семь человек, у них диагностированы легкие травмы, от госпитализации они отказались.

В пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщили телеканалу «78», что произошло столкновение ехавшего по 108-му маршруту «МАЗа» и «ПАЗа».

Среди пострадавших — один несовершеннолетний, по факту ДТП начали проверку.

Ранее в понедельник в ДТП с участием грузовика в Рязанской области погибли водитель BMW, его 26-летняя пассажирка и двое детей в возрасте девяти месяцев и 11 лет.