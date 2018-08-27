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Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге

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Фото: МЧС РФ/78.mchs.gov.ru
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ДТП с участием автобуса и маршрутки произошло на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге днем в понедельник, 27 августа. В аварии пострадали семь человек, у них диагностированы легкие травмы, от госпитализации они отказались.

В пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщили телеканалу «78», что произошло столкновение ехавшего по 108-му маршруту «МАЗа» и «ПАЗа».

Среди пострадавших — один несовершеннолетний, по факту ДТП начали проверку.

Ранее в понедельник в ДТП с участием грузовика в Рязанской области погибли водитель BMW, его 26-летняя пассажирка и двое детей в возрасте девяти месяцев и 11 лет. 

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