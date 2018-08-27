Под Волгоградом при столкновении автомобилей погибли два человека

Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате ДТП в Камышинском районе Волгоградской области. Дорожная авария произошла утром 27 августа на трассе «Сызрань–Саратов–Волгоград».

По информации регионального управления МВД, на дороге столкнулись три автомобиля: «ВАЗ-2107» (Тюменская область), Hyundai Equus (Ульяновская область) и Suzuki SX4 (Челябинская область).

От полученных травм женщина – водитель Suzuki и ее пассажирка погибли на месте аварии. Остальные участники ДТП доставлены в больницу, среди пострадавших есть дети. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

27 августа также произошло массовое ДТП в Ставропольском крае. Авария с участием двух автомобилей «ГАЗель» и LADA Granta произошла в Грачевском районе. В результате дорожного происшествия пострадали 11 человек.