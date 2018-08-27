Прямой эфир

Под Волгоградом при столкновении автомобилей погибли два человека

0
Фото: МВД РФ/34.mvd.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате ДТП в Камышинском районе Волгоградской области. Дорожная авария произошла утром 27 августа на трассе «Сызрань–Саратов–Волгоград».

По информации регионального управления МВД, на дороге столкнулись три автомобиля: «ВАЗ-2107» (Тюменская область), Hyundai Equus (Ульяновская область) и Suzuki SX4 (Челябинская область).

От полученных травм женщина – водитель Suzuki и ее пассажирка погибли на месте аварии. Остальные участники ДТП доставлены в больницу, среди пострадавших есть дети. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

27 августа также произошло массовое ДТП в Ставропольском крае. Авария с участием двух автомобилей «ГАЗель» и LADA Granta произошла в Грачевском районе. В результате дорожного происшествия пострадали 11 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
Число погибших в ДТП под Тулой выросло до пяти

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017