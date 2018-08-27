Два ребенка погибли в ДТП с участием грузовика в Рязанской области

Четыре человека, двое из которых дети 11 лет и девяти месяцев, погибли в результате столкновения BMW X5 и грузовика «МАЗ» в Шиловском районе Рязанской области. Информация об этом размещена на сайте УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в субботу, 25 августа, около 9:00 на 263-м км федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал». Автомобиль BMW X5 под управлением 52-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения для обгона и столкнулся с грузовиком «МАЗ» под управлением 37-летнего мужчины. После удара обе машины загорелись, сообщает РИА «7 инфо».

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте погибли водитель BMW, его 26-летняя пассажирка и двое детей в возрасте девяти месяцев и 11 лет. Водитель грузовика госпитализирован.

Обстоятельства аварии устанавливаются.