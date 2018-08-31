Два человека погибли в ДТП с автобусом под Владимиром

Два человека погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой во Владимирской области. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Авария произошла на 24-м км автодороги Владимир–Муром–Арзамас. Пассажирский автобус, в салоне которого находились 12 человек, столкнулся с иномаркой Chevrolet Lacetti, которая выехала на встречную полосу. Водитель автобуса при попытке избежать столкновения резко вывернул руль в сторону, из-за чего автобус вылетел в кювет.

В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и его пассажир. Виновником аварии был водитель Chevrolet Lacetti. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.