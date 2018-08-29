Прямой эфир

Смертельное ДТП с пятью машинами произошло в Подмосковье

0
Фото: скриншот видео
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупная дорожная авария с участием пяти автомобилей произошла в Московской области. Об этом в среду, 29 августа, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Инцидент произошел в Подольске на 206-м км трассы А107. По предварительным данным, в аварии погиб один человек, уточняет агентство городских новостей «Москва».

29 августа в турецкой Анталье в ДТП попал автобус, в котором находились туристы из России. В результате аварии пострадали 13 человек. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения Антальи.

Отмечается, что россияне не получили серьезных травм, 12 из 13 пострадавших уже выписаны из больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге
В Татарстане произошло смертельное ДТП с участием трех грузовиков

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017