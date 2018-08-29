Смертельное ДТП с пятью машинами произошло в Подмосковье

Крупная дорожная авария с участием пяти автомобилей произошла в Московской области. Об этом в среду, 29 августа, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Инцидент произошел в Подольске на 206-м км трассы А107. По предварительным данным, в аварии погиб один человек, уточняет агентство городских новостей «Москва».

29 августа в турецкой Анталье в ДТП попал автобус, в котором находились туристы из России. В результате аварии пострадали 13 человек. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения Антальи.

Отмечается, что россияне не получили серьезных травм, 12 из 13 пострадавших уже выписаны из больницы.