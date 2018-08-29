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После ДТП в турецкой Анталье выписали 12 из 13 россиян

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Фото: Global Look Press/Lu Zhe
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Двенадцать из тринадцати российских туристов, пострадавших в ДТП в Анталье, выписаны из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на Генконсульство России.

Ранее, 29 августа, турецкая газета Milliyet сообщила о ДТП, произошедшем около 5:00 по местному времени (совпадает с мск. — Ред.).

По данным журналистов, автобус с 25 россиянами следовал в аэропорт и по дороге столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения автобус съехал с трассы.

Предполагается, что всех пострадавших туристов уже сегодня отправят в Россию, рассказали в Ростуризме.

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