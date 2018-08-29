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Число пострадавших в турецкой Анталье россиян выросло до 13

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Фото: REN TV
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В ДТП в турецкой Анталье пострадали 13 россиян, сообщается на сайте Ростуризма.

У троих из них незначительные ушибы и царапины. Всех пострадавших туристов госпитализировали в медицинские учреждения Антальи.

По предварительным данным, они не получили тяжелых травм. Предполагается, что их выпишут из больниц и отправят в Россию уже сегодня, 29 августа.

Ранее, 29 августа, турецкая газета Milliyet сообщила о ДТП, произошедшем около 5:00 по местному времени (совпадает с мск).

По данным журналистов, автобус с 25 россиянами следовал в аэропорт и по дороге столкнулся с грузовым автомобилем. Сообщалось, что в результате столкновения автобус съехал с трассы.

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