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Генконсульство подтвердило данные о пострадавших в ДТП в Турции россиянах

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Фото: Global Look Press/Depo Photos
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Генконсульство России в турецкой Анталье подтвердило информацию об 11 россиянах, пострадавших в серьезном ДТП с участием автобуса. Все они были развезены по близлежащим больницам.

«Наш сотрудник выехал на место. Мы на связи со страховыми компаниями и жандармерией», — рассказал представитель дипмиссии журналистам «РИА Новости» в среду, 29 августа.

По его словам, причины аварии и состояние пострадавших уточняются.

Ранее 29 августа турецкая газета Milliyet сообщила о ДТП, произошедшем около 5:00 по местному времени (совпадает с мск). По данным журналистов, автобус с 25 россиянами следовал в аэропорт и по дороге столкнулся с грузовым автомобилем. Сообщалось, что в результате столкновения автобус съехал с трассы, 11 россиян пострадали.

Также об аварии сообщали и другие турецкие СМИ.

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