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СМИ сообщили о ДТП с участием автобуса с российскими туристами в Турции

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Фото: Global Look Press/Alexandros Michailidis
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Генконсульство России в турецкой Анталье проверяет информацию о российских туристах, пострадавших в ДТП с участием автобуса. По данным СМИ, в результате аварии были госпитализированы 11 россиян. 

«Мы проверяем эту информацию, уточняем, что произошло», — рассказали журналистам «РИА Новости» в генконсульстве.

Ранее 29 августа турецкая газета Milliyet сообщила о ДТП, произошедшем около 5:00 по местному времени (совпадает с мск). По данным журналистов, автобус с 25 россиянами следовал в аэропорт и по дороге столкнулся с грузовым автомобилем. Сообщалось, что в результате столкновения автобус съехал с трассы, 11 россиян пострадали.

Также об аварии сообщали и другие турецкие СМИ.

Официального подтверждения данной информации пока нет. 

25 августа туристический автобус перевернулся в районе Искырского дефиле недалеко от города Своге в Болгарии. По данным главы болгарского МВД Валентина Радева, в аварии погибли 16 человек, еще почти 30 человек пострадали. 

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