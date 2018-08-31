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Премьер Болгарии уволил трех министров после смертельного ДТП с автобусом

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Фото: REUTERS/Bulgarian Interior Ministry
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Глава болгарского правительства Бойко Борисов после ДТП с автобусом, унесшего жизни 17 человек, потребовал отставки трех министров. Оппозиция призвала уволиться весь кабинет министров, заявляя, что авария стала следствием коррупции.

Своих постов лишились министр транспорта Ивайло Московский, министр регионального развития Николай Нанков и глава МВД Валентин Радев, сообщает «Интерфакс».

Радев во время пресс-конференции от лица всех увольняющихся заявил: «Мы, очевидно, не справились с организацией должным образом, чтобы избежать такого несчастного случая».

Жители города Своге, рядом с которым произошла авария, ежедневно выходили на протесты. По их словам, они неоднократно сообщали о проблемных дорогах, но власти разного уровня не обращали внимания.

Авария произошла 25 августа. Автобус с туристами, в котором было 50 человек, перевернулся. 27 августа было объявлено днем национального траура по погибшим в этом ДТП.

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