Четыре человека погибли в автоаварии в Дагестане

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Дагестане, в результате погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Инцидент произошел в Кумторкалинском районе республики на федеральной автодороге «Кавказ». На 729 км трассы столкнулись автомобили Lada Priora и Hyundai Solaris.

«Погибли, по предварительным данным, четыре человека. Информации о получивших травмы пока нет», — приводит «Интерфакс» комментарий представителя правоохранительных органов.

На месте происшествия работают инспекторы, устанавливаются причины инцидента.

Ранее 4 сентября легковой автомобиль столкнулся с поливальной машиной на 53-м км МКАД. В результате погибли два человека и один пострадал.