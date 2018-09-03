Сын директора Театра имени Ленсовета погиб в ДТП под Петербургом

Сын директора петербургского Театра имени Ленсовета Валерия Градковского погиб в результате ДТП в Ленинградской области.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», 17-летний Даниил, находясь за рулем квадроцикла, врезался в автомобиль Kia, а затем в дерево. Транспортное средство загорелось.

ДТП произошло в воскресенье, 2 сентября, около 22:35 в городе Зеленогорске на нерегулируемом перекрестке.

В июле сообщалось, что 84-летний водитель сбил четырех пешеходов в Приморском районе Санкт-Петербурга. Травмы средней степени тяжести получили двое подростков, пятилетний ребенок и пожилой мужчина.