Курсант Военно-технической академии погиб в ДТП в Ленобласти

Первокурсники Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского попали в автомобильную аварию во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в региональном управлении МЧС.

«По предварительной информации, погиб один первокурсник, трое - в тяжелом [состоянии]», —цитирует ТАСС источника с экстренных службах.

В силовых структурах Леноболасти сообщили, что в результате ДТП погиб ее один человек, который был за рулем легкового автомобиля.

Уточняется, что инцидент произошел между деревнями Скотное и Осельки. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.