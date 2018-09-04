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Два человека погибли в ДТП с участием поливальной машины на МКАД

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Легковой автомобиль столкнулся с поливальной машиной на 53-м км МКАД, погибли два человека, еще один пострадал, сообщает 4 сентября РЕН ТВ.

По данным телеканала, после удара о габаритную машину легковушку отбросило в сторону группы дорожных рабочих.

В столичном управлении ГИБДД подтвердили факт ДТП.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

3 сентября сообщалось, что сын директора петербургского Театра имени Ленсовета Валерия Градковского погиб в результате ДТП в Ленинградской области.

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