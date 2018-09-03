Пять человек погибли в результате ДТП с автобусом в Испании

По меньшей мере пять человек погибли в результате аварии с автобусом на севере Испании в понедельник, 3 сентября, еще 27 человек пострадали.

Как сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на местные СМИ, ДТП произошло в городе Авилес на севере страны в 13:40 по местному времени (14:40 мск). Автобус, следовавший по маршруту Кудильеро–Авилес–Хихон, врезался в бетонную опору пешеходного моста.

Отмечается, что некоторых из пострадавших доставляли в больницу на вертолете. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее, 2 сентября, сообщалось, что в результате лобового столкновения трактора и микроавтобуса на юго-востоке Турции погибли семь человек, еще 19 получили ранения.