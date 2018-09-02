В результате ДТП с участием трактора в Турции погибли семь человек

В результате лобового столкновения трактора и микроавтобуса на юго-востоке Турции погибли семь человек, еще 19 получили ранения разной степени тяжести. Об этом 2 сентября пишет газета Daily Sabah.

ДТП произошло рано утром в воскресенье в провинции Газиантеп. Сообщается, что трактор перевозил сельскохозяйственных рабочих.

По информации HABERLER.COM, четыре человека погибли на месте, еще трое скончались позже.

Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии. Причина аварии выясняется.

Позже турецкий телеканал Milliyet.TV сообщил о 22 погибших.

29 августа в Турции автобус вез 25 россиян в аэропорт и столкнулся с грузовым автомобилем. В настоящий момент точно установлена гибель 11 русских. Данные о состоянии других пассажиров уточняются.