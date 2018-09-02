Прямой эфир

В результате ДТП с участием трактора в Турции погибли семь человек

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Mert Macit
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате лобового столкновения трактора и микроавтобуса на юго-востоке Турции погибли семь человек, еще 19 получили ранения разной степени тяжести. Об этом 2 сентября пишет газета Daily Sabah.

ДТП произошло рано утром в воскресенье в провинции Газиантеп. Сообщается, что трактор перевозил сельскохозяйственных рабочих.

По информации HABERLER.COM, четыре человека погибли на месте, еще трое скончались позже.

Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии. Причина аварии выясняется.

Позже турецкий телеканал Milliyet.TV сообщил о 22 погибших.

29 августа в Турции автобус вез 25 россиян в аэропорт и столкнулся с грузовым автомобилем. В настоящий момент точно установлена гибель 11 русских. Данные о состоянии других пассажиров уточняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шесть туристов из России пострадали в ДТП в Турции
Два человека погибли при столкновении поезда с автомобилем в США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017