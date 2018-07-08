Шесть туристов из России пострадали в ДТП в Турции

Шесть россиян пострадали в ДТП в Турции, передает ТАСС. По данным представителя генконсульства РФ в Анталье, они получили легкие травмы.

Авария произошла в уезде Ортаджа, сообщает телеканал CNN Turk. На трассе Мугла–Фетхие микроавтобус с российскими туристами столкнулся с трактором. Они ехали из курортного города Мармарис в аэропорт Даламан.

«Правоохранительные органы подтвердили нам, что автобус туроператора «Анекс-тур» попал в аварию в 5:00. Шесть наших граждан получили легкие травмы», — рассказали в генконсульстве.

Представитель дипмиссии отметил, что пострадавшим была оказана первая помощь, после чего туристы отправились в аэропорт.

Ранее 8 июля шесть вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Турции, который направлялся из Капыкуле в Стамбул.