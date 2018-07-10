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Два человека погибли при столкновении поезда с автомобилем в США

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Фото: youtube.com
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В американском штате Калифорния поезд врезался в автомобиль. В результате происшествия погибли два человека.

Инцидент произошел в городе Сан-Хосе. По данным телеканала Fox News, водитель машины пытался пересечь железнодорожные пути, когда поезд протаранил авто, протащив по путям. Состав частично сошел с рельсов.

В автомобиле находились два человека, оба погибли. О пострадавших в поезде не сообщается.

По словам очевидцев, автомобиль начал пересекать пути в момент приближения поезда. В полиции заявили, что водитель машины проигнорировал запрещающий сигнал и объехал шлагбаумы.

Ранее 8 июля несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Турции. Жертвами инцидента стали 10 человек, еще 83 пострадали.

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