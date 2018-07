Два человека погибли при столкновении поезда с автомобилем в США

В американском штате Калифорния поезд врезался в автомобиль. В результате происшествия погибли два человека.

Инцидент произошел в городе Сан-Хосе. По данным телеканала Fox News, водитель машины пытался пересечь железнодорожные пути, когда поезд протаранил авто, протащив по путям. Состав частично сошел с рельсов.

В автомобиле находились два человека, оба погибли. О пострадавших в поезде не сообщается.

Hard to watch: Surveilance video from @HapasBrewing shows @VTA light rail train crash into car in #SanJose this afternoon. Patrons rushed to help. 2 people in car died. @SanJosePD now investigating. Witnesses say it appears car didn't yield. #ktvu pic.twitter.com/0ovfNYzdbs