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В США перед судом предстал годовалый ребенок

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В американском штате Аризона перед судом по миграционным делам предстал годовалый мальчик. Во время слушаний ребенок был один, без родителей.

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Как сообщает Би-би-си, суд рассматривал его право находиться на территории США.

В это время малыш пил из бутылочки и играл с мячиком, а под конец процесса громко расплакался.

Суд принял решение о его добровольном отъезде из страны. Оно дает американским властям право выслать малыша в Гондурас, куда ранее был депортирован его отец.

Рассматривающий дело судья Джон Ричардсон отметил, что ему было не по себе вести процесс и задавать адвокату вопрос о том, понимает ли его подзащитный суть дела.

«Мне стыдно задавать такой вопрос, потому что я не знаю, кому вы будете это объяснять. Только если предположить, что годовалый ребенок может усвоить закон о миграции», –– цитирует его телеканал.

Помимо годовалого малыша, перед судом также предстали еще несколько детей. Один из них в ответ на вопрос о возрасте показал пять пальцев.

Из-за новой миграционной политики президента США Дональда Трампа с 19 апреля по 31 мая почти 2 тыс. детей были изолированы от семьи в процессе задержаний их родителей-нелегалов властями.

Позже Трамп подписал указ о прекращении разлучения семей.

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