Десять человек погибли в результате схода вагонов поезда с рельсов в Турции
Десять человек погибли и 83 пострадали в результате схода вагонов пассажирского поезда с рельсов в Турции. Об этом сообщает издание Daily Sabah.
По словам журналистов, поезд шел из Капыкуле в Стамбул. Инцидент произошел возле села Сарылар в округе Текирдаг.
Глава округа сообщил, что раненые были эвакуированы с места происшествия с помощью вертолетов. По предварительным данным, причиной ЧП стали плохие погодные условия.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже выразил соболезнования семьям погибших.