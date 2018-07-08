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Десять человек погибли в результате схода вагонов поезда с рельсов в Турции

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Фото: youtube.com
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Десять человек погибли и 83 пострадали в результате схода вагонов пассажирского поезда с рельсов в Турции. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

По словам журналистов, поезд шел из Капыкуле в Стамбул. Инцидент произошел возле села Сарылар в округе Текирдаг.

Глава округа сообщил, что раненые были эвакуированы с места происшествия с помощью вертолетов. По предварительным данным, причиной ЧП стали плохие погодные условия. 

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже выразил соболезнования семьям погибших. 

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