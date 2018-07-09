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Ханой передал США останки погибших во время войны во Вьетнаме солдат

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Фото: Global Look Press/Keystone Pictures USA
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Траурная церемония передачи американской стороне останков погибших военнослужащих прошла в международном аэропорту вьетнамского города Дананга. Она стала 144-м подобным мероприятием после окончания войны Вьетнама с Соединенными Штатами.

В ходе 131-й совместной поисковой экспедиции в мае-июне 2018 года были обнаружены останки двух военнослужащих. Благодаря судебно-медицинской экспертизе удалось установить, что они, вероятнее всего, принадлежат двум американским солдатам, которые считались пропавшими без вести в годы войны во Вьетнаме, пишет ТАСС.

Окончательно выяснить, кем были солдаты, останки которых обнаружили, предстоит сотрудникам специальной лаборатории ВС США на Гавайях. Поиск и возвращение на родину без вести пропавших солдат для США, согласно официальной формулировке Вашингтона, является одним из национальных приоритетов.

В начале марта стало известно, что во вьетнамский порт Дананг с дружественным визитом зашла эскадра кораблей военно-морских сил США, возглавляет группировку авианосец Carl Vinson. Заход Carl Vinson во Вьетнам призван подчеркнуть сближение США и этой азиатской страны.

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