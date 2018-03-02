Авианосец США зайдет во вьетнамский порт впервые после 1975 года

В марте во вьетнамский порт Дананг придет ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. Это первый визит американских военных в страну после окончания Вьетнамской войны в 1975 году.

В настоящее время эскадра находится с визитом на Филиппинах, позже выйдет на патрулирование в Южно-Китайское море.

Заход Carl Vinson во Вьетнам призван подчеркнуть сближение этой страны с США, сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.