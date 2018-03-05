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Атомный авианосец США зашел в порт Вьетнама впервые после войны

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Фото: TASS/Sean M. Castellano
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Во вьетнамский порта Дананг с дружественным визитом зашла эскадра кораблей Военно-морских сил США, возглавляет группировку авианосец Carl Vinson.

По словам официального представителя МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг, заход американского авианосца осуществляется по ранее достигнутой договоренности высших руководителей двух государств, отмечает «Газета.ру».

Ударная группа ВМС США пробудет в Дананге четыре дня, в состав группы входят ракетный эсминец Wayne E. Meyer и ракетный крейсер Lake Champlain, передает «сайт kp.ru».

«Дружественный визит отряда кораблей ВМС США во Вьетнам направлен на дальнейшее укрепление взаимодействия между двумя странами в рамках отношений всеобъемлющего партнерства, что способствует поддержанию мира, стабильности, безопасности, сотрудничества и развития в регионе», — отметила представитель МИДа.

Ранее сообщалось, что заход Carl Vinson во Вьетнам призван подчеркнуть сближение этой страны с США.

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