Почти 30 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом на Гавайях

Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем на острове Оаху (штат Гавайи). В результате ДТП пострадали 28 человек.

Как передает телеканал Hawaii News, большинство пострадавших — учащиеся начальной школы Перл-Харбора. Серьезные ранения получили три человека: 9-летний мальчик, подросток 16 лет и водитель легковушки.

По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель автобуса. Он нарушил правила дорожного движения, в результате чего произошло столкновение.