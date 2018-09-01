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Пять человек погибли в результате массового ДТП под Самарой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пять человек погибли при столкновении четырех автомобилей на трассе в Самарской области 1 сентября. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МВД.

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По данным правоохранительных органов, авария произошла в 7:20 мск на федеральной трассе М-5 «Урал» в Исаклинском районе области.

«По предварительной версии, водитель грузового автомобиля, двигаясь со стороны Самары в направлении Уфы, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с тремя легковыми автомобилями. В результате погибли пять человек», — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.

Как уточняет «Интерфакс», водителя одного из легковых автомобилей госпитализировали. Обстоятельства произошедшего выясняются, сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности погибших.

Ранее «Газета.ру» писала, что 27 августа в Челябинской области грузовик врезался в микроавтобус. В результате пострадали девять человек.

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