Пять человек погибли в результате массового ДТП под Самарой

Пять человек погибли при столкновении четырех автомобилей на трассе в Самарской области 1 сентября. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МВД.

По данным правоохранительных органов, авария произошла в 7:20 мск на федеральной трассе М-5 «Урал» в Исаклинском районе области.

«По предварительной версии, водитель грузового автомобиля, двигаясь со стороны Самары в направлении Уфы, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с тремя легковыми автомобилями. В результате погибли пять человек», — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.

Как уточняет «Интерфакс», водителя одного из легковых автомобилей госпитализировали. Обстоятельства произошедшего выясняются, сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности погибших.

Ранее «Газета.ру» писала, что 27 августа в Челябинской области грузовик врезался в микроавтобус. В результате пострадали девять человек.