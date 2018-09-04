Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Калужской области

Грузовик «МАЗ» совершил столкновение с легковым автомобилем Mercedes в Калужской области. Смертельные травмы получили три человека.

По данным ГИБДД, большегруз двигался из Брянска по автодороге М-3 «Украина». Водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Смертельные травмы получил 25-летний водитель Mercedes, его 28-летний пассажир и 33-летняя пассажирка. У водителя грузовика травма коленного сустава и ушиб мягких тканей головы.

Ранее сообщалось о ДТП в Дагестане, в результате которого погибли четыре человека. По данным ГИБДД, на федеральной автодороге «Кавказ» столкнулись Lada Priora и Hyundai Solaris.