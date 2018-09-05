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Опубликованы кадры с места ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье

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Фото: Instagram/gibdd.rus
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В Сети появились кадры с места смертельного ДТП с участием маршрутки и грузовика в Московской области. Снимки опубликованы на официальной странице ГИБДД в Instagram.

Авария произошла 5 сентября в 4:40 на 137-м км трассы М-1 «Беларусь» в Можайском районе Подмосковья в населенном пункте Цуканово. Водитель грузового автомобиля «Вольво» с полуприцепом, перевозивший 20 т эмульсии для обработки дерева, не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части. После этого с ним столкнулся пассажирский микроавтобус «Ивеко», следовавший по маршруту Смоленская область поселок Шумячи — Москва.

В результате ДТП один пассажир микроавтобуса погиб, еще двенадцать человек получили травмы, 10 из них были госпитализированы в Можайскую центральную районную больницу. Двое, по данным RT со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава, от госпитализации отказались. Как пишет телеканал «Звезда», четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Для устранения последствий случившегося были привлечены 21 человек и семь единиц техники, пишет сайт kp.ru. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как уточняет РИАМО, с января по июнь 2018 года смертность в ДТП на дорогах Московской области снизилась на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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