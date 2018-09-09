Виновник ДТП с премьером Абхазии находился под воздействием наркотиков

Водитель, выехавший на встречную полосу и врезавшийся в автомобиль премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, находился под действием наркотиков. Об этом сообщил помощник генпрокурора республики Даур Амичба.

«Было проведено освидетельствование, алкоголя в его крови нет, а анализ на употребление наркотиков дал положительный результат», — приводит его слова агентство «Sputnik Абхазия».

Авария произошла в 23:00 8 сентября на дороге Псоу–Сухум в Гудаутском районе.

Автомобиль ВАЗ-21099 под управлением Хаджарата Тарсмана, жителя села Звандрипш, 1996 года рождения, врезался в машину Гагулии.

В результате 70-летний премьер Абхазии скончался, его охранники и водитель госпитализированы.

Виновник ДТП задержан, возбуждено уголовное дело.

Очевидцем аварии стал президент Абхазии Рауль Хаджимба, который вместе с делегацией, в которую входил и премьер, возвращался из Сирии.

Он выразил соболезнования семье погибшего и сообщил, что прощание с политиком, скорее всего, состоится 10 сентября.

О подробностях произошедшего рассказал замглавы МВД Абхазии Казбек Кишмахов.

Геннадий Гагулия родился в 1948 году. Занимал должность премьер-министра Абхазии в 1995–1997 годах. В апреле этого года президент страны вновь назначил политика премьером.