Виновник ДТП с премьером Абхазии находился под воздействием наркотиков
Водитель, выехавший на встречную полосу и врезавшийся в автомобиль премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, находился под действием наркотиков. Об этом сообщил помощник генпрокурора республики Даур Амичба.
«Было проведено освидетельствование, алкоголя в его крови нет, а анализ на употребление наркотиков дал положительный результат», — приводит его слова агентство «Sputnik Абхазия».
Авария произошла в 23:00 8 сентября на дороге Псоу–Сухум в Гудаутском районе.
Автомобиль ВАЗ-21099 под управлением Хаджарата Тарсмана, жителя села Звандрипш, 1996 года рождения, врезался в машину Гагулии.
В результате 70-летний премьер Абхазии скончался, его охранники и водитель госпитализированы.
Виновник ДТП задержан, возбуждено уголовное дело.
Очевидцем аварии стал президент Абхазии Рауль Хаджимба, который вместе с делегацией, в которую входил и премьер, возвращался из Сирии.
Он выразил соболезнования семье погибшего и сообщил, что прощание с политиком, скорее всего, состоится 10 сентября.
О подробностях произошедшего рассказал замглавы МВД Абхазии Казбек Кишмахов.
Геннадий Гагулия родился в 1948 году. Занимал должность премьер-министра Абхазии в 1995–1997 годах. В апреле этого года президент страны вновь назначил политика премьером.