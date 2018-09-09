Раскрыты подробности гибели премьер-министра Абхазии в ДТП

Машина премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, погибшего в ДТП в субботу, столкнулась с автомобилем, выехавшим на встречную полосу. Об этом рассказал глава МВД Абхазии Казбек Кишмахов.

Авария произошла в Гудаутском районе республики во время возвращения премьера из аэропорта.

«В машину премьера врезался автомобиль, выехавший на полосу встречного движения. За рулем был молодой житель Абхазии. Обстоятельства выясняются», — цитирует ТАСС Кишмахова.

По словам помощника генпрокурора республики Даура Амичбы, охранник и водитель Геннадия Гагулии, которые в момент ДТП находились с ним в автомобиле, госпитализированы в тяжелом состоянии.

Геннадий Гагулия погиб в ДТП примерно в 23:00 мск. Машина главы абхазского правительства следовала в одном кортеже с президентом республики Раулем Хаджимбой и членами делегации, возвращавшимися из Сирии.

Абхазский лидер выразил соболезнования в связи с произошедшим.

«Выражаю соболезнования семье и близким, я сейчас нахожусь с ними рядом», –– сказал он.

Президент добавил, что дату похорон определит семья премьера, однако, вероятнее всего, прощание состоится 10 сентября.

Геннадий Гагулия родился в 1948 году. Занимал должность премьер-министра Абхазии в 1995–1997 годах. В 2003 году был назначен руководителем администрации президента Абхазии. В апреле этого года президент страны вновь назначил 70-летнего политика премьером.