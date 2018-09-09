Прямой эфир

Раскрыты подробности гибели премьер-министра Абхазии в ДТП

0
Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Машина премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, погибшего в ДТП в субботу, столкнулась с автомобилем, выехавшим на встречную полосу. Об этом рассказал глава МВД Абхазии Казбек Кишмахов.

Авария произошла в Гудаутском районе республики во время возвращения премьера из аэропорта.

«В машину премьера врезался автомобиль, выехавший на полосу встречного движения. За рулем был молодой житель Абхазии. Обстоятельства выясняются», — цитирует ТАСС Кишмахова.

По словам помощника генпрокурора республики Даура Амичбы, охранник и водитель Геннадия Гагулии, которые в момент ДТП находились с ним в автомобиле, госпитализированы в тяжелом состоянии.

Геннадий Гагулия погиб в ДТП примерно в 23:00 мск. Машина главы абхазского правительства следовала в одном кортеже с президентом республики Раулем Хаджимбой и членами делегации, возвращавшимися из Сирии.

Абхазский лидер выразил соболезнования в связи с произошедшим.

«Выражаю соболезнования семье и близким, я сейчас нахожусь с ними рядом», –– сказал он.

Президент добавил, что дату похорон определит семья премьера, однако, вероятнее всего, прощание состоится 10 сентября.

Геннадий Гагулия родился в 1948 году. Занимал должность премьер-министра Абхазии в 1995–1997 годах. В 2003 году был назначен руководителем администрации президента Абхазии. В апреле этого года президент страны вновь назначил 70-летнего политика премьером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Миллер попал в ДТП на Каширском шоссе
Четверо полицейских погибли в ДТП в Мексике

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017