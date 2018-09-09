В Кабардино-Балкарии четыре человека погибли в результате ДТП

Три автомобиля столкнулись в Урванском районе Кабардино-Балкарской республики. ДТП произошло вечером 8 сентября на федеральной автодороге «Кавказ». Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

В результате дорожной аварии погибли четыре человека. В столкновении участвовали автомашины Range Rover, ВАЗ-21093 и ГАЗ-3102.

«На месте погибли водитель ВАЗ-21093 и три его пассажира», — говорится в сообщении МВД.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель иномарки, которые не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ВАЗ-21093. Его, в свою очередь, отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с ГАЗ-3102, уточняет ТАСС.

В этот же день в Краснодаре произошло ДТП с восемью автомобилями. Погибли два человека, четыре — получили ранения.