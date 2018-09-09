Очевидцы рассказали о ставшем причиной наезда на людей конфликте в Москве

Очевидцы наезда на людей на юго-востоке Москвы рассказали, что трагедии предшествовал конфликт. По их словам, всё произошло в одном из кафе на Новочеркасском бульваре столицы.

«До этого они здесь ругались, был такой шум! Заводилой была девушка в красном пиджаке, всё из-за нее», — цитирует слова очевидца телеканал РЕН ТВ.

По словам собеседников журналистов, девушка громко ругалась матом и приставала к одному из участников конфликта. После этого молодой человек сел за руль автомобиля и протаранил компанию обидчиков.

Дорожный инцидент произошел рано утром 9 сентября. Автомобиль Volkswagen Polo врезался в группу людей на Новочеркасском бульваре. Он сбил двух человек на пешеходном переходе и еще троих на тротуаре. По информации экстренных служб, один человек погиб.

По информации правоохранителей, причиной инцидента мог стать бытовой конфликт.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Обстоятельства ДТП выясняются.