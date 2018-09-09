Названа предварительная причина наезда автомобиля на группу пешеходов в Москве

По данным московской полиции, наезд на толпу пешеходов на юге Москвы произошел на почве бытового конфликта.

Как сообщает РЕН ТВ, водитель иномарки Volkswagen Polo 1997 года рождения, поссорился с одним из мужчин, после чего сел за руль и наехал на обидчиков. По некоторой информации, водитель попытался скрыться от своих знакомых, но выехал на тротуар.

В результате инцидента один человек погиб, девять пострадали.

По данным телеканала, водителем является некий Бекжан С. Мужчина был задержан.

Инцидент произошел утром 9 сентября на Новочеркасском бульваре в Марьино. Изначально предполагалось, что водитель не справился с управлением.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.