Один человек погиб при наезде автомобиля на пешеходов в Москве

Минимум один человек погиб при наезде автомобиля на пешеходов на юго-востоке Москвы, сообщает 9 сентября ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье.

Автомобиль Volkswagen Polo врезался в группу людей на Новочеркасском бульваре.

«Происшествие случилось на Новочеркасском бульваре в районе дома 37. Пострадали девять человек, один погиб. Он скончался в машине скорой помощи», –– рассказал источник агентства.

По данным ГИБДД водитель иномарки не справился с управлением. Обстоятельства произошедшего выясняются. Водитель задержан.

29 августа сообщалось, что в Перми автомобиль без водителя врезался в пешеходов, которые стояли на светофоре.