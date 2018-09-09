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Момент наезда автомобиля на людей в Москве попал на видео

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Фото: РЕН ТВ
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Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент наезда иномарки Volkswagen Polo на людей на юго-востоке Москвы. Кадры публикует телеканал РЕН ТВ.

Дорожный инцидент произошел рано утром 9 сентября. Автомобиль Volkswagen Polo врезался в группу людей на Новочеркасском бульваре. Он сбил двух человек на пешеходном переходе и еще троих на тротуаре. По информации экстренных служб, один человек погиб.

По информации правоохранителей, причиной инцидента мог стать бытовой конфликт.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Обстоятельства ДТП выясняются.

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