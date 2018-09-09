Установлена личность наехавшего на людей в Москве водителя

Полицейские установили личность водителя, который наехал на пешеходов на юго-востоке Москвы. Виновником аварии оказался 20-летний Бекжан Сарбишев, передает телеканал РЕН ТВ.

Дорожный инцидент произошел рано утром 9 сентября. Автомобиль Volkswagen Polo врезался в группу людей на Новочеркасском бульваре. Он сбил двух человек на пешеходном переходе и еще троих на тротуаре. По информации экстренных служб, один человек погиб.

По данным ГИБДД, водитель иномарки не справился с управлением. По другой информации правоохранителей, причиной инцидента мог стать бытовой конфликт.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Обстоятельства ДТП выясняются.