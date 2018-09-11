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Три автомобиля «Яндекс.Такси» стали участниками массового ДТП на юге Москвы

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Фото: vk.com/ДТП и ЧП Москва
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Три автомобиля «Яндекс.Такси» стали участниками ДТП, произошедшего ночью во вторник, 11 сентября, на Варшавском шоссе. В аварии один человек погиб и шестеро пострадали.

Первоначально сообщалось об одном погибшем и троих раненых.

«Одна из машин полностью разбита, еще две получили повреждения на капоте и багажнике», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Кроме машин «Яндекс.Такси» разбиты еще две легковушки, грузовик и междугородний автобус.

Инцидент произошел около дома № 100 по Варшавскому шоссе, предполагается, что водитель грузовика заснул за рулем. В итоге фура столкнулась с автомобилями, которые остановились на запрещающий сигнал светофора.

9 сентября на Новочеркасском бульваре в Москве автомобилист наехал на пешеходов: погиб один человек, еще десять пострадали.

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