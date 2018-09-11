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Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на юго-западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Один человек погиб, еще трое получили травмы в результате аварии с участием семи автомобилей и автобуса на Варшавском шоссе в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел в районе дома №100 по Варшавскому шоссе. Предположительно, водитель грузовика заснул за рулем и допустил столкновение с автомобилем, который остановился на запрещающий сигнал светофора, пишет ТАСС.

Отмечается, что в результате аварии столкнулись пять легковых автомобилей, два грузовика и междугородний автобус. Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. ДТП стало причиной пробки более 2 км в сторону области.

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