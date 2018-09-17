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СМИ сообщили о крупном пожаре на юго-востоке Индии

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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
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Крупный пожар вспыхнул в понедельник, 17 сентября, в кинотеатре индийского города Вишакхапатнам на юго-восточном побережье страны. Об этом пишет местная газета The Indian Express.

По информации издания, на месте происшествия работают пять пожарных расчетов.

На данный момент сообщений о пострадавших нет.

Днем ранее пожар возник в Калькутте на Багрейском базаре. В его тушении на протяжении 20 часов участвовали более 60 спасателей. Информации о погибших или пострадавших также не было.

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