Протестующие в иракской Басре напали на 12 пожарных машин

Демонстранты напали на 12 пожарных машин в городе Басра на юге Ирака. Об этом заявили в управлении гражданской обороны.

Кроме того, на этой неделе протестующие подожгли офисы проиранских политических партий и движений, иранское консульство и один из президентских дворцов в центре города, уточняет 8 сентября «РИА Новости».

Также демонстранты прорвались на территорию месторождения «Западная Курна-2» и избили полицию.

Парламент Ирака планирует провести экстренное собрание из-за протестов, охвативших Басру.

Несколько дней назад демонстранты вышли на стихийные митинги. Они требуют от властей решить ситуацию со снабжением чистой питьевой водой и электричеством.

7 сентября власти Ирана призвали своих граждан незамедлительно покинуть Басру. Тегеран закрыл пограничный переход между двумя странами, расположенный в 30 км от города, где проходят митинги.