Прямой эфир

Протестующие в иракской Басре напали на 12 пожарных машин

0
Фото: REUTERS/Alaa al-Marjani
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Демонстранты напали на 12 пожарных машин в городе Басра на юге Ирака. Об этом заявили в управлении гражданской обороны.

«Более 100 россиян было вывезено из-за беспорядков»
Генеральный консул РФ в Басре Алексей Григорьев — о протестах в Ираке и нападениях на российские нефтяные объекты

Кроме того, на этой неделе протестующие подожгли офисы проиранских политических партий и движений, иранское консульство и один из президентских дворцов в центре города, уточняет 8 сентября «РИА Новости».

Также демонстранты прорвались на территорию месторождения «Западная Курна-2» и избили полицию.

Парламент Ирака планирует провести экстренное собрание из-за протестов, охвативших Басру.

Несколько дней назад демонстранты вышли на стихийные митинги. Они требуют от властей решить ситуацию со снабжением чистой питьевой водой и электричеством.

7 сентября власти Ирана призвали своих граждан незамедлительно покинуть Басру. Тегеран закрыл пограничный переход между двумя странами, расположенный в 30 км от города, где проходят митинги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотрудники «Лукойла» не пострадали во время беспорядков в иракской Басре
Посольство Ирана в Ираке призвало граждан страны покинуть Басру

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017