Протестующие в иракской Басре напали на 12 пожарных машин
Демонстранты напали на 12 пожарных машин в городе Басра на юге Ирака. Об этом заявили в управлении гражданской обороны.
Кроме того, на этой неделе протестующие подожгли офисы проиранских политических партий и движений, иранское консульство и один из президентских дворцов в центре города, уточняет 8 сентября «РИА Новости».
Также демонстранты прорвались на территорию месторождения «Западная Курна-2» и избили полицию.
Парламент Ирака планирует провести экстренное собрание из-за протестов, охвативших Басру.
Несколько дней назад демонстранты вышли на стихийные митинги. Они требуют от властей решить ситуацию со снабжением чистой питьевой водой и электричеством.
7 сентября власти Ирана призвали своих граждан незамедлительно покинуть Басру. Тегеран закрыл пограничный переход между двумя странами, расположенный в 30 км от города, где проходят митинги.