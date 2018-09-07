Посольство Ирана в Ираке призвало граждан страны покинуть Басру

Власти Ирана призвали своих граждан незамедлительно покинуть иракский город Басра, в котором подожгли консульство страны. С таким заявлением 7 сентября выступило посольство Ирана в Багдаде.

Кроме того, Тегеран закрыл пограничный переход между двумя странами, расположенный в 30 км от Басры, уточняет «РИА Новости».

Иранское посольство, а также здания администрации провинции и городской администрации подожгли протестующие, которые несколько дней назад вышли на стихийные митинги.

Они требуют от местных властей решить ситуацию со снабжением чистой питьевой водой и электричеством.

На демонстрации вышли тысячи человек по всей стране. Стихийные митинги выливаются в столкновения с силовиками.

Первые акции протеста начались в июле. Тогда правительство предприняло меры для восстановления системы водопроводов и электросетей. Но спустя месяц в Басре протесты начались с новой силой.