Сотрудники «Лукойла» не пострадали во время беспорядков в иракской Басре
Сотрудники «Лукойла» и подрядчики, работающие в Ираке на объектах месторождения «Западная Курна-2» около города Басра, находятся в безопасности. Об этом сообщили в компании.
«Ситуация находится под контролем», — приводит сообщение «РИА Новости».
В компании отметили, что в одноименной иракской провинции действительно неспокойно.
7 сентября сообщалось, что в городе Басра протестующие подожгли консульство Ирана, а также здания администраций провинции и города.
Митингующие требуют решения проблемы со снабжением чистой питьевой водой и электричеством. На демонстрации вышли тысячи человек по всей стране.
Первые акции протеста начались в июле.