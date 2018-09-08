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Сотрудники «Лукойла» не пострадали во время беспорядков в иракской Басре

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Фото: REUTERS/Alaa al-Marjani
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Сотрудники «Лукойла» и подрядчики, работающие в Ираке на объектах месторождения «Западная Курна-2» около города Басра, находятся в безопасности. Об этом сообщили в компании.

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«Ситуация находится под контролем», — приводит сообщение «РИА Новости».

В компании отметили, что в одноименной иракской провинции действительно неспокойно.

7 сентября сообщалось, что в городе Басра протестующие подожгли консульство Ирана, а также здания администраций провинции и города.

Митингующие требуют решения проблемы со снабжением чистой питьевой водой и электричеством. На демонстрации вышли тысячи человек по всей стране.

Первые акции протеста начались в июле.

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