Прямой эфир

Крупный пожар на складе локализован в Риге

0
Фото: flickr.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Риге возник крупный пожар в складском помещении. На локализацию возгорания потребовалось почти три часа.

Информация о возгорании поступила в 15:06, сообщает местный портал Delphi. Его площадь составила 1,5 тыс. кв. м. Локализовать возгорание удалось к 18:00. Люди не пострадали.

Пожару был присвоен повышенный ранг опасности, так как рядом с горящим зданием находится крупный торговый центр Elkor Plaza.

Государственная противопожарная служба на странице в Facebook сообщила, что в тушении пожара принимают участие 35 человек. Жителям близлежащих домов рекомендовано закрыть окна и двери, чтобы избежать запаха дыма.

12 сентября на химзаводе в подмосковном Дзержинске вспыхнул пожар площадью около 1 тыс. кв. м. В результате ЧП один человек погиб и один пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 30 человек эвакуировали из горящего дома в Санкт-Петербурге
В подмосковном Подольске на заправке загорелась машина

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017