Крупный пожар на складе локализован в Риге

В Риге возник крупный пожар в складском помещении. На локализацию возгорания потребовалось почти три часа.

Информация о возгорании поступила в 15:06, сообщает местный портал Delphi. Его площадь составила 1,5 тыс. кв. м. Локализовать возгорание удалось к 18:00. Люди не пострадали.

Пожару был присвоен повышенный ранг опасности, так как рядом с горящим зданием находится крупный торговый центр Elkor Plaza.

Государственная противопожарная служба на странице в Facebook сообщила, что в тушении пожара принимают участие 35 человек. Жителям близлежащих домов рекомендовано закрыть окна и двери, чтобы избежать запаха дыма.

12 сентября на химзаводе в подмосковном Дзержинске вспыхнул пожар площадью около 1 тыс. кв. м. В результате ЧП один человек погиб и один пострадал.