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В подмосковном Подольске на заправке загорелась машина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Крупный пожар произошел на автомобильной заправочной станции в подмосковном Подольске.

По предварительным данным, на АЗС на Октябрьском проспекте загорелся отечественный легковой автомобиль. Пожар начался под баком машины, после чего раздалось два взрыва, сообщает телеканал «360».

Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия. Им понадобилось 10 минут, чтобы ликвидировать возгорание, однако автомобиль полностью выгорел. По данным РЕН ТВ, в результате ЧП никто не пострадал.

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