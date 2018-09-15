Более 30 человек эвакуировали из горящего дома в Санкт-Петербурге

Более 30 человек эвакуировали из горящего дома на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, огнем охвачена кровля дома 91. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные расчеты. Информации о пострадавших не поступало.

14 сентября пожарные спасли шесть человек при тушении возгорания в квартире жилого дома на Херсонской улице на юго-западе Москвы.

В начале XX века в доме 91 на Лиговском проспекте был доходный дом. Сейчас здание является жилым, там также расположены хостел и несколько кафе.