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Летняя веранда ресторана «Очаково» загорелась в центре Пензы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Летняя веранда ресторана «Очаково» загорелась в пятницу, 14 сентября, в центре Пензы. По информации регионального управления МЧС, огонь охватил участок площадью 150 кв. м.

В ликвидации возгорания на улице Московской принимают участие пять пожарных машин. Данных о пострадавших нет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Очевидцы происшествия выложили в Сеть видео пожара.

По данным источников, веранда была с августа закрыта, и никакого оборудования там не было. Пока официального подтверждения этой информации нет, передает телеканал «Звезда».

Ранее в пятницу возгорание произошло в столичном Театре юного зрителя (МТЮЗ) в Мамоновском переулке.

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