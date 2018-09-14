Летняя веранда ресторана «Очаково» загорелась в центре Пензы

Летняя веранда ресторана «Очаково» загорелась в пятницу, 14 сентября, в центре Пензы. По информации регионального управления МЧС, огонь охватил участок площадью 150 кв. м.

В ликвидации возгорания на улице Московской принимают участие пять пожарных машин. Данных о пострадавших нет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Очевидцы происшествия выложили в Сеть видео пожара.

По данным источников, веранда была с августа закрыта, и никакого оборудования там не было. Пока официального подтверждения этой информации нет, передает телеканал «Звезда».

Ранее в пятницу возгорание произошло в столичном Театре юного зрителя (МТЮЗ) в Мамоновском переулке.