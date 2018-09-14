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Возгорание произошло в Театре юного зрителя в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Возгорание произошло в московском Театре юного зрителя (МТЮЗ) в Мамоновском переулке в пятницу, 14 сентября. Об этом сообщает управление МЧС по столичному региону.

Спасатели выехали на место происшествия. Из здания эвакуировали 40 человек.

Дым появился на Большой сцене театра, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах. По предварительной информации, загорелись канаты для подъема декораций.

Площадь горения составила около 5 кв. м. К настоящему времени возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

Причиной задымления могло стать короткое замыкание, сообщает телеканал «Звезда».

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